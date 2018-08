Eine Woche voller Podcasts: Das ist neu auf nordbayern.de

Ab sofort bieten wir an jedem Wochentag einen neuen Podcast an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Vor 30 Wochen ist der erste Podcast der Nürnberger Nachrichten online gegangen. "Horch amol" war als Versuch gedacht, der ergründen sollte, ob Interesse an dem Gesprächsformat besteht. Zwischenzeitlich ist die Podcast-Familie gewachsen.

Von Rentnern, Pensionären und der CSU

"Hört uns noch jemand zu?", fragte NN-Chefredakteur Michael Husarek in den ersten Wochen nach dem Start mit schöner Regelmäßigkeit seinen Podcast-Partner Matthias Oberth. Husarek hatte nämlich in der ersten Sendung prophezeit, dass "Horch amol" nur eine kurze Lebensdauer beschert sein würde. Zugleich ist der Chefredakteur ein Fan des Audio-Formats.

Einmal in der Woche heißt es seitdem "Horch amol", jetzt immer am Mittwoch. Dabei wird die Lokalpolitik ebenso unter die Lupe genommen wie die politischen Themen im Freistaat oder auf der Bundesebene. Ab und zu schauen auch Gäste vorbei, wie der Datenjournalist Marco Maas, der Kabarettist Bernd Regenauer oder Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichen Ressorts der Nürnberger Nachrichten. Zwischen 500 und 2000 Menschen lauschen inzwischen dem Podcast.

DocPod und Sitzplatzultras

Die Podcasts-Familie wurde zudem erweitert und wächst weiter – aus ganz unterschiedlichen Gründen. Beispielsweise der "Doc-Pod": Die Ärzte Falk Stirkat und Pablo Hagemeyer sind hier mit Herz und Seele dabei, die verschiedensten medizinischen Themen den Zuhörern auf verständliche Art nahezubringen. Wer die aktuellste Folge nicht verpassen will, der sollte immer dienstags einen Blick auf nordbayern.de werfen.

DocPod: Was tun gegen Depressionen?

Die Sportredaktion hat spätestens mit ihrem WM-Podcast Blut geleckt und sich nun gemeinsam mit der Online-Redaktion ein neues Format überlegt, das heute erstmals zu hören sein wird. "Sitzplatzultras", so der Titel, beschäftigt sich zukünftig immer montags mit dem aktuellen Sportgeschehen vom Wochenende. Ja, es geht um Fußball, aber nicht nur. Hier werden auch die Eishockey-, Handball- und Basketball-Fans bedient. In der ersten Folge der "Sitzplatzultras" ist jedoch Fußball Pflicht und Sportredakteur Sebastian Gloser plaudert mit Club-Kapitän Hanno Behrens über den Start in die Bundesliga-Saison.

Der "Böller der Woche" wird zum Podcast

Vom Video zum Audio ist die Devise für NN-Sportchef Hans Böller, der fast zwei Jahre lang mit dem "Böller der Woche" mit Bild und Ton sein Publikum erfreute. Nun wechselt der Fußballphilosoph auf die reine Tonspur, bekommt mehr Sprechzeit und will sich Gäste ins Aufnahmestudio holen. Für Hans Böller ist der Donnerstag vorgemerkt, ehe es dann am Freitag kunterbunt mit verschiedenen Podcasts weitergeht. Zum Beispiel mit Marina Hochholzer und Tamara Walter und ihrem "Dialektduell". Inzwischen weit über 3000 Menschen wollen etwa hören, wer den Biervergleich zwischen Franken und Oberbayern für sich entscheidet.

Die jeweiligen Podcasts gehen normalerweise im Laufe des Nachmittags online und sind in underem Podcast-Archiv gebündelt zu finden.

nb