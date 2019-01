Einfach 30 alte Autoreifen auf Feldweg entsorgt

SELBITZ - Die Nailaer Polizei ist auf der Suche nach einem Umweltsünder, der einen Feldweg am Selbitzer Kreuzbühl unerlaubterweise als Müllhalde für seine alten Reifen genutzt hat.

Jemand Unbekanntes hat einfach 30 alte Autoreifen auf diesem Feldweg entsorgt. Die Polizei sucht nun nach dem Umweltsünder. © Polizeiinspektion Naila



Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der seine alten Autoreifen an einem Feldweg am Selbitzer Kreuzbühl losgeworden ist. Die Tat erfolgte am 28. oder am frühen 29. Dezember 2018.

Ein Landwirtschaftsmeister fand die verbotene Müllhalde am Vormittag des 29. Dezember. So hat jemand einfach 30 alte Sommer- und Winter-Autoreifen entsorgt. Höchstwahrscheinlich wurden sie mit einem Lieferwagen oder einem Anhänger dorthin gebracht. Der Unbekannte kippte die Ladung wohl einfach neben den Feldweg, der in Richtung Garles führt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Naila zu melden. Sie nimmt Hinweise unter der Rufnummer 09282/979040 entgegen.

