Einmal noch Schnee: Ab Freitag wird es endlich wärmer

Am Samstag erwarten uns bis zu neun Sonnenstunden - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - Am Donnerstag erleidet Franken seinen letzten, winterlichen Rückfall. Es soll schneien und regnen. Ab Freitag darf man sich dann auf angenehme Temperaturen und Sonnenschein freuen - der Frühling ist da! Also ein bisschen zumindest.

Die Sonne kommt endlich wieder hervor: Ab Freitag haben wir die Kälte hinter uns. © Christian Charisius/dpa



Der Frühling kommt! Doch nur noch nicht heute: Am Donnerstag ist noch Durchhalten angesagt. Denn es erreicht uns dem fränkischen Wetterochs zufolge das nächste Schneefallgebiet. Wirklich warm wird es mit maximal 2 Grad nicht. Auf über 300 Metern kann der kommende Neuschnee sogar liegen bleiben. Aber man darf beruhigt sein - viel wird es nicht. Die Aussichten zum Wochenende hin machen dann Mut auf mehr: Laut Wetter.com steigt das Thermometer bis in den zweistelligen Bereich.

Am Freitag kann es zwar noch zu einzelnen Regenfällen kommen, allerdings ist es mit 6 Grad deutlich wärmer. Samstag klettert das Thermometer dann auf bis zu 9 Grad - in Nürnberg kann man bis zu neun Sonnenstunden genießen. Perfekt für einen Frühjahrsbummel in der Stadt. Auch am Sonntag bleibt uns die Sonne erhalten: Bis zu fünf Sonnenstunden bei angenehmen 10 Grad erwarten uns.

Diese Aussichten laden förmlich dazu ein, etwas zu unternehmen. Was in der Region los ist, haben wir in unseren Wochenendtipps gesammelt.

Die nächste Woche beginnt gemäß dem Wetterdienst von nordbayern.de dann zwar mit Regen und Wolken am Himmel, aber immerhin wird es nicht mehr sonderlich kalt. Montag wird eher wechselhaft bei fast schon angenehmen 4 bis 10 Grad.