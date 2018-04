Einmal Tür öffnen: Macht dann 1024,35 Euro, bitte!

Fall von Wucher in der Oberpfalz - Polizei hat einen Tipp, was dann zu tun ist - vor 24 Minuten

AMBERG - Ein Mann hatte sich in Amberg aus der Wohnung ausgesperrt und rief einen auswärtigen Schlüsseldienst an. Der am Telefon vereinbarte Betrag sollte sich auf 300 Euro belaufen. Am Ende musste der Mann aber eine ganz andere Summe bezahlen.

Der Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes forderte in Amberg über 1024,35 Euro, nachdem er am Montagvormittag eine Wohnungstür geöffnet hatte. Der Arbeiter stellte gewisse "Sonderleistungen" in Rechnung und setzte den Amberger nach Angaben der Polizei "massiv unter Druck", die 1024,35 Euro zu zahlen.

Der Mann bezahlte zwar den Betrag, entschloss sich dann aber dazu, auf Anraten seines Rechtsanwalts Anzeige wegen Wucher zu erstatten.

Die Polizei gibt an, dass solche Fälle keine Seltenheit sind und rät Betroffenen bei derartigen überzogen Forderungen den Betrag nicht zu zahlen und die Polizei zu verständigen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.