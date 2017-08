Eiseskälte in der Region? Wetter.com verdutzt User

App des Portals zeigte einen ordentlichen Temperatursturz an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Brrr! Da haben einige auf beim morgendlichen Blick auf das Smartphone ihren Augen nicht getraut: Die App des Portals Wetter.com zeigte eine Temperatur von -127 Grad Celsius an.

Ganz schön eisig! Das Portal Wetter.com überraschte seine User mit dieser Anzeige. © Privat



Wetter.com hat am Montagmorgen einige seiner Nutzer zum Staunen gebracht. Das Wetterportal zeigte unter anderem für die Regionen Neumarkt, Forchheim und Höchstadt eisige Temperaturen von -127 Grad an.

Nutzer nehmen die falsche Temperatur-Anzeige mit Humor. © Privat



Dass das nicht stimmen kann, ist natürlich klar. Allein der Blick aus dem Fenster verspricht sommerliche Temperaturen. Und die sollen auch in den nächsten Tagen nicht so schnell sinken.

In den sozialen Netzwerken nimmt man es mit Humor: "Bitte heute die warmen Klamotten aus dem Schrank holen... ist ziemlich kalt in Forchheim", schreibt ein User auf Facebook zu seinem Screenshot von der

Wetter-App. Aber keine Sorge, die Skipisten werden in nächster Zeit nicht öffnen: Zu dem virtuellen Temperatursturz kam es durch technische Probleme. Fehlende Daten zur Berechnung der Messwerte hatten die die Fehlerkodierung von -127 Grad verursacht. Und das weltweit. "Das Problem ist bereits behoben", teilt wetter.com mit. Die Sonne bleibt uns also in diesem Sommer noch ein bisschen erhalten.

vek