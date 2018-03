Eisige Nächte: Kältekammer schleicht sich zurück

NÜRNBERG - So schön die frühlingshaften Sonnenstrahlen auch waren - vorerst müssen wir uns davon wieder verabschieden. Das Wochenende bringt die Eiszeit zurück in die Region. Erst am Montag kann wohl aufgeatmet werden.

Die Winterjacke am besten nicht zu weit hinten in den Schrank packen: Am Wochenende wird es nicht nur am Wöhrder See nochmal so richtig eisig. © Jo Seuß



Viele dunkle Wolken, dazu immer wieder der ein oder andere Regentropfen, der die weißen Sneaker nervös werden lässt - so präsentiert sich zum Start ins Wochenende weitestgehend der Freitag. Laut Wetter.com nimmt in der Nacht die Regenwahrscheinlichkeit ab.

Schöner wird es damit am Samstag aber nicht unbedingt: Die Sonne macht den ganzen Tag Pause, dicke Wolken wollen sich einfach nicht vertreiben lassen, dazu fällt das Thermometer bei maximal zwei Grad knapp über den Gefrierpunkt.

Der Sonntag macht seinem Namen leider auch so gar keine Ehre: Die Temperaturen ziehen negativ nochmal mächtig an, fallen zum Start in den Tag auf bis zu minus sechs Grad ab. Maximal minus drei Grad sind das höchste der Gefühle, dazu fällt laut dem Wetterdienst von nordbayern.de teilweise Schnee- oder Schneeregen.

Immerhin: Pünktlich zum Start in die neue Woche gibt es freudige Nachrichten - laut dem fränkischen Wetterochs dann endlich wieder die Chance auf Vitamin D: Der Montag wartet mit bis zu neun Stunden Sonne, trotzdem solltet Ihr klamottentechnisch auf nicht zu luftig setzen: Minus sieben Grad sind aktuell für den Morgen angesagt, trotz Sonne steigt das Thermometer im Laufe des Tages aber nur auf maximal ein Grad.