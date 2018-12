Eisiges Franken: Es bleibt weiter kalt, aber trocken

Die Temperaturen sinken weiter - tagsüber nicht mehr als ein Grad plus - vor 31 Minuten

NÜRNBERG - Eisig kalt ist es, wenn Franken und Oberpfälzer am frühen Morgen das Haus verlassen - und so bleibt es im Tagesverlauf auch. Auch in den kommenden Tagen ist es weiter frostig, aber trocken. Mit ein bisschen Glück, kommen Schnee-Fans dann am Wochenende aber auf ihre Kosten.