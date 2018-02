Eiskalte Luft im Anmarsch: DWD warnt vor Glatteis

NÜRNBERG - Die erste Hälfte der Woche war mit viel Sonne ausgesprochen freundlich. Doch damit ist wohl erst einmal Schluss. Die kommenden Tage präsentieren sich ganz der Jahreszeit entsprechend und zum Wochenende fallen die Temperaturen wieder in den Keller.

Autofahrer müssen dieser Tage besonders vorsichtig fahren. © Andreas Arnold/dpa



Donnerstagnacht wird's auf Frankens Straßen spiegelglatt, warnt der Deutsche Wetterdienst. Und auch der Freitag startet laut dem Wetterdienst von nordbayern.de feucht und neblig. Die Temperaturen klettern untertags möglicherweise auf ein bis sieben Grad und gegen Mittag könnte sich auch mal die Sonne zeigen; das dürfte in den nächsten Tagen aber auch schon das Höchste der Gefühle sein.

Dem Wetterochs nach zu urteilen erreicht uns am Samstag ein Tief. Sofern es gen Süden über die Alpen weiterzieht, wird Franken davon nicht beeinflusst, sollte es uns doch erreichen, dann wohl nur in stark abgeschwächter Form. Die Folge wären Regen oder Schnee. Und was die Temperaturen angeht? Naja, die fallen in den Keller. Minusgrade dürften am Wochenende keine Seltenheit werden. Wir haben für auch für kalte Tage die richtigen Tipps für euch:

Das Wetter in Europa ist laut wetter.de dagegen zweigeteilt: Während der Osten bibbert, steigt die Quecksilbersäule in Westfrankreich auf rund 15 Grad. London darf sich über zehn Grad und Sonne freuen - für britische Verhältnisse beinahe sommerlich.