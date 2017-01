Eislaufen verboten: Frankens Seen noch nicht gefroren genug

NÜRNBERG - In den kommenden Tagen erwarten uns eisige Temperaturen. Der Frost sorgt dafür, dass einige Teiche und Seen in der Region zufrieren. Doch die Deutsche Lebens-Rettung-Gesellschaft warnt: Die Eisschicht ist trügerisch und noch nicht tragfähig.

Ist die Eisdecke auf zugefrorenen Seen noch zu dünn, kann es schnell zu Einbrüchen ins Eis kommen. © Markus Müller



Die Seen in Franken brauchen mehrere Tage frostige Temperaturen bevor sich eine Eisdecke von mindestens 15 Zentimeter über sie legt. Erst dann können die Gewässer betreten werden. Dunkle Stellen im Eis bedeuten eine besonders dünne Eisschicht. Über fließendem Wasser wächst das Eis langsamer als auf stehendem Gewässer. Daher besteht besondere Gefahr an Zu- und Abflüssen, Quellen am See und an bewachsenen Uferstellen. Hier sollte man sich nicht auf Kufen wagen.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft warnt vor Übermut. Wichtig sei es erst "viele Tage mit starkem Nachtfrost abzuwarten, bevor man die Eisfläche betritt." Vorher sei die Schicht noch nicht tragfähig.

Befindet man sich schon auf dem Eis sollte man es sofort verlassen wenn es knistert oder knackt. Droht man einzubrechen ist es wichtig, das Gewicht zu verteilen. Hierzu sollte man sich flach auf das Eis legen und sich vorsichtig, auf dem Weg von dem man gekommen ist, in Richtung Ufer bewegen.

Rettung für Laien oft schwierig

Das Einbrechen im Eis kann schnell lebensbedrohlich werden. Das eiskalte Wasser verursacht heftige Schmerzen und raubt dem Körper die nötige Muskelkraft. Die rasche Unterkühlung ist lebensgefährlich. Deswegen sollten Eingebrochene sofort einen Notruf absetzen und Hilfe anfordern.

Eine Rettung für Laien gestaltet sich oft schwierig. Auf alle Fälle sollte der Eigenschutz beachtet werden. Nie direkt an die Einbruchstelle heranwagen sondern dem Eingebrochenen irgendetwas anreichen, damit er aus sicherer Entfernung aus dem Loch gezogen werden kann.

Die DLRG hat unter www.eisregeln.info wichtige Tipps ins Internet gestellt. Diese Regeln sollten vorallem mit Kindern besprochen werden. Die ehrenamtlichen Rettungskräfte der DLRG und befreundeter Hilfsorganisationen können rund um die Uhr unter der Notrufnummer 112 für die Rettung aus Eis- und Wassergefahren alarmiert werden.

