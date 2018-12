Ekel-Post: 20-Jähriger findet Kot in Briefkasten

Die Polizei sucht nach Zeugen zum Vorfall - vor 39 Minuten

SELB - Anstelle von Post oder Werbekatalogen hat ein 20-Jähriger eine äußerst unangenehme Entdeckung in seinem Briefkasten gemacht.

Am Freitagvormittag hat ein 20-Jähriger Katzenkot in seinem Briefkasten gefunden. Wer die Fäkalien dort abgesetzt hat, ist bislang unklar. Der Vorfall hat sich zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 9.30 Uhr, in der Weißenbacher Straße in Selb zugetragen. Zeugen sollen sich an die Polizeiinspektion Marktredwitz, Telefon 09231/9676-0, wenden.

mw