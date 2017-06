Eklat bei Fußballspiel: 70-Jähriger schlägt 15-Jährigen

ILLSCHWANG - Eskalation bei B-Jugendspiel in Illschwang: Ein 70-jähriger Zuschauer hat einem 15-jährigem Spieler ins Gesicht geschlagen. Danach wurde er selbst verprügelt. Die Partie wurde abgebrochen.

Ein Jugendfußballspiel im oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach ist am Freitagabend eskaliert. Foto: dpa



Nach einem Jugendfußballspiel der U17 SV Illschwang gegen den SC Germania Amberg am Freitagabend ermittelt die Polizei. Rund 35 Zuschauer waren laut dem Bayerischen Fußballverband (BFV) auf Platz 1 des Sportgeländes Illschwang zugegen, als Schiedsrichter Bernhard Seidl die Begegnung um 19 Uhr anpfiff. Darunter befand sich auch ein 70-Jähriger, der wenig später in den Mittelpunkt des Geschehens geriet, als ein 15-jähriger Spieler mit einem Platzverweis vom Feld geschickt wurde.

Die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg schildert die Situation so: "Beim Verlassen des Fußballplatzes geriet er (Anm.d.Red.: der 15-Jährige), nach bisherigem Erkenntnisstand, an der Außenlinie mit einem Herrn in eine verbale Auseinandersetzung", so die Polizei. "Der 70-jährige Zuschauer schlug dem 15-Jährigen im Verlauf des Streits ins Gesicht."

Aufgrund dieses Vorfalls gerieten im Anschluss noch mehrere erwachsene Zuschauer aneinander. Laut Polizei kam es zu dabei zu weiteren Körperverletzungsdelikten, bei denen auch der 70-Jährige verletzt wurde. Der genaue Tathergang bedarf weiterer polizeilicher Ermittlungen. Die Kontrahenten zogen sich bei der Auseinandersetzung Prellungen und Hämatome im Gesicht zu. Das Spiel wurde beim Stande von 0:0 abgebrochen.

