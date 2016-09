Eko rappt Bayern schön: Bahn wirbt mit HipHop-Video

Bahn präsentiert Freistaat mit Trachten, Bergen und Lederhosen - vor 45 Minuten

MÜNCHEN - "Rollin" - die Deutsche Bahn rollt. Gelegentlich sogar reibungslos. Und durch unser schönes Bayern. Jetzt will die DB Regio Bayern Werbung für das eigene Produkt machen und hat sich Rapper Eko Fresh ins Boot geholt. Er soll dem Konzern zu jugendlichem Glanz verhelfen.

Mit Eko Freshs "Rollin", das er für DB Regio Bayern produziert hat, will die Deutsche Bahn ihr Image aufpolieren. © Screenshot Youtube/DB Regio



Eko Fresh ist einer der großen deutschen Rapper. Wenn auch etwas in die Tage gekommen, hat er immer noch den Flow. Jetzt reimt er für die Deutsche Bahn, genauer gesagt für die DB Regio Bayern. Der Konzern will das Image der Nahverkehrszüge im Freistaat aufpeppen.

Mit einem HipHop-Video geht der Konzern in die Werbe-Offensive und will junge Fahrgäste für Zugfahrten gewinnen. Eko Fresh gesteht im Song "Rollin" Verspätungen ein, wenn er rappt: "Ich sag's konkret, manchmal kommen wir zu spät." Das Video präsentiert die DB Regio ansonsten in Hochglanzbildern.

Ein Lederhosenträger mit Gamsbart auf dem Kopf, blau-weißer Himmel und Berge, die an den Reisenden vorbeirauschen: Das ist der Stoff, aus dem die Bahn-Träume sind. Nur Ekos Stimme ist zu hören. der Rapstar ist im Video selbst nicht zu sehen. Stattdessen reimen gecastete Schaffner, Zugführer und eine Lokführerin - synchron mit Ekos Stimme. "Der Train rollt" also - die Deutsche Bahn darf sich über einen PR-Coup freuen.

