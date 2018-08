Elektrisch: A-Ha geben Konzert am Coburger Schlossplatz

Neben neuen Songs gab es auch Altbewährtes der Band zu hören - vor 44 Minuten

COBURG - Im Rahmen ihrer "Electric Summer"-Tour 2018 stand das mehrfach mit Platin ausgezeichnete norwegische Trio von A-Ha auf der Bühne in Coburg. Die Fans feierten und sangen ordentlich mit - egal ob bei den alten Hits oder bei den neuen Songs.

Der Coburger Schlossplatz erlebte am Mittwochabend im Rahmen des Open-Air-Sommers 2018 wieder einmal ein echtes Highlight. Das mehrfach mit Platin ausgezeichnete norwegische Trio von A-Ha stand auf der Bühne. Die Band machte im Rahmen ihrer "Electric Summer"-Tour 2018 halt in Oberfranken und präsentierte neben neuem Muiskmaterial natürlich auch alt-bewährtes, wie ihren Ur-Hit "Take On Me", der damals den Startschuss zu dieser unvergleichlichen Karriere gab.