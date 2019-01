Eltern erbost: Grundschule in Langenzenn ging Heizöl aus

LANGENZENN - Der Grundschule in Langenzenn (Kreis Fürth) ist fast das Heizöl ausgegangen. Die Schulkinder wurden aufgefordert, am Montag in warmer Kleidung zum Unterricht zu erscheinen.

Fassungslos las Sabine R. (Name geändert) am Freitagnachmittag das Hausaufgabenheft ihrer Tochter. Da stand, dass die Kinder am Montag warme Kleidung mitbringen sollten. "Ich fragte meine Tochter, ob die Schüler einen Ausflug machen. Nein, sagte sie, es sei so kalt in den Klassenzimmern seit Mitte der Woche."

Die Kinder saßen schon am Freitag mit Schal und Mütze, Jacke und Winterstiefeln im Klassenzimmer. Angeblich, so eine Mutter, wurde noch einmal kurz geheizt und dann abgedreht. Begründung: Das Heizöl sei so knapp, und der Tanklaster werde erst am Dienstag erwartet. Übers Wochenende kühlte das Haus noch weiter aus.

Am Wochenende wuchsen die Sorge und die Empörung der Eltern. "Es ist doch ein Skandal, wenn man wartet, bis kein Heizöl mehr da ist", zürnen Mütter. "Wir leben doch nicht in einer Bananenrepublik."

Heizöllieferungen hätten sich verzögert, erläuterte der geschäftsleitende Beamte im Langenzenner Rathaus, Richard Brand, den Fürther Nachrichten. Der Tanklaster werde noch am gestrigen Montag erwartet. Aber: Manche Lehrkraft habe wohl überreagiert, räumte Brand ein.

