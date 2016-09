Ende der Ferien: In Bayern beginnt das neue Schuljahr

MÜNCHEN/NÜRNBERG - Die Sommerferien sind vorbei: Für die knapp 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler in Bayern beginnt am Dienstag das neue Schuljahr. Darunter sind diesmal rund 111.000 Erstklässler.

Das ist die richtige Einstellung. Mit einem Lächeln im Gesicht starten diese beiden Erstklässler in ihre Schullaufbahn. © dpa



Als eine zentrale Herausforderung für das neue Schuljahr hatte Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) vorab eine gute Integration der Flüchtlingskinder genannt. Außerdem gehen der Ganztagsausbau und die Inklusion weiter.

Und an 47 Pilot-Gymnasien wird der Modellversuch "Mittelstufe plus" fortgesetzt. Dort können Schüler und ihre Eltern entscheiden, ob sie die Mittelstufe in drei oder vier Jahren hinter sich bringen wollen. Ab dem Schuljahr 2018/19 soll es dann überall in Bayern acht- und neunjährige Gymnasien geben.

Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) rief die Autofahrer angesichts des Schuljahresbeginns zu Rücksicht auf: "Halten Sie sich besonders im Bereich von Schulen unbedingt an die Tempolimits und Verkehrsregeln. Wichtig ist auch, besonders aufmerksam und stets bremsbereit zu sein."

Gerade für Schulanfänger sei der Schulweg in den ersten Wochen gefährlich, betonte er - und kündigte deshalb bayernweite Schwerpunktkontrollen der Polizei an.

