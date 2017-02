Ende des Schaeffler-Werk bei Elfershausen ist sicher

Beschäftigte sollen aber weiterarbeiten dürfen - Umsatz 2016 über 13 Milliaren - vor 35 Minuten

ELFERSHAUSEN - Nach Monaten des Streits ist jetzt klar: Der Standort Elfershausen von Schaeffler macht dicht. Für die Beschäftigten soll es aber Perspektiven geben.

Das Ende ist beschlossen: Das Schaeffler-Werk in Elfershausen wird endgültig geschlossen. © Daniel Karmann/dpa



Das Ende des Schaeffler-Werkes in Elfershausen ist beschlossen. Seit November währte der Streit darum, jetzt gibt es eine Einigung."Allen Beschäftigten wird das Angebot gemacht, in Schweinfurt weiterzuarbeiten", sagte Timo Günther, Sprecher der IG Metall Bayern, am Freitag. Am dortigen Standort - der rund 30 Kilometer entfernt liegt - werden 180 neue Arbeitsplätze in der Produktion geschaffen.

Man gehe davon aus, dass nicht alle der 265 Mitarbeiter des Elfershausener Werks nach Schweinfurt wechseln wollen, so Günther. Für diese gebe es Altersteilzeitregelungen und Abfindungen. Betriebsbedingte Kündigungen soll es einer Mitteilung von IG Metall und Betriebsrat zufolge nicht geben - das habe Schaeffler zugesagt.

Der Industriezulieferer Schaeffler hatte im November überraschend angekündigt, das Werk im Landkreis Bad Kissingen schließen zu wollen. Seitdem hatten die Beschäftigten mehrfach gegen die Pläne des Unternehmens demonstriert.

Umsatz 2016 von rund 13 Milliarden

Auf die Einigung reagierten die Beschäftigten mit Erleichterung, berichtete der Gesamtbetriebsratschef von Schaeffler, Norbert Lenhard. "Die Schließung des Standortes Elfershausen ist sehr bitter", sagte er laut Mitteilung. "Aber wir sind froh, dass wir den Beschäftigten eine Perspektive geben können."

Der Betriebsrat hatte Lenhard zufolge eine eigene Überprüfung der Lage beauftragt. "Auch aus Arbeitnehmersicht war das Werk nicht weiterzuführen", sagte Lenhard der Deutschen Presse-Agentur. "Insofern ist das jetzt ein guter Kompromiss." Einen detaillierten Plan für die Schließung gebe es noch nicht, es sei aber angedacht, das Werk bis Ende des Jahres zu schließen.

Dies und die Verlagerung der Aktivitäten nach Schweinfurt und nach Portugal seien ein wichtiger Schritt, um die Werke- und Kostenstruktur der Sparte Industrie zu optimieren und zukunftsorientiert auszurichten, teilte Schaeffler mit. Das Ergebnis sei sozialverträglich, man komme den Mitarbeitern damit entgegen.

Schaeffler erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von rund 13,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat rund 86 000 Mitarbeiter und etwa 170 Standorten in mehr als 50 Ländern.

dpa