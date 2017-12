Endlich! Sonne kehrt für einen Moment zurück

Kurzem Lichtblick folgen bereits ab Freitag wieder nasskalte Zeiten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ja, es gibt sie tatsächlich noch: Auch wenn sie uns in den letzten Wochen kaum verwöhnen konnte, macht sich die Sonne auf für einen kurzen Besuch. Ab Freitag sollte das Outfit aber schon wieder sehr überlegt gewählt werden.

Immerhin: Für ein paar Stunden kehrt die Sonne am Donnerstag kurzzeitig zurück. © Ralf Rödel



Mittagspause draußen! So sollte das Motto heute definitiv lauten. Am besten mit einer Decke gewappnet, dann aber steht dem Kaffee in der Sonne nichts mehr im Wege. Der Wetterochs meldet für Donnerstag immer wieder sonnige Abschnitte und vor allem: Keinen Niederschlag. Die Temperaturen klettern immerhin auf maximal sechs Grad. Das ändert sich dann laut dem Wetterdienst von Nordbayern.de bereits am Freitag drastisch.

Dann halten dunkle Quellwolken und der Regen wieder Einzug in die Region. Den ganzen Tag über muss immer wieder mit Tropfen gerechnet werden, die weißen Sneaker also am besten lieber daheim lassen. Viel Regen, kaum trockene Abschnitte, dazu gibt es laut wetter.de zwischen drei bis fünf Grad.

Das Wochenende gibt sich da leider kaum mehr Mühe: Keine Sonnenstrahlen weit und breit, dazu können die Temperaturen mit -1 Grad wieder knapp unter den Gefrierpunkt fallen, es muss also auch mit leichtem Schneeregen und teilweise glatten Fahrbahnen gerechnet werden.