Endlich wieder Plusgrade: Das Wetter am Wochenende

Am Samstag und Sonntag wird es wärmer - Regen und Schneeschauer möglich - vor 8 Stunden

NÜRNBERG - Es scheint überstanden: Am Wochenende pendeln sich die Temperaturen im Plusbereich ein. Doch die Sonne wechselt sich immer häufiger mit Wolken ab, auch Schauer sind möglich.

Die arktischen Temperaturen sind überstanden: Pünktlich zum Wochenende steigt das Thermometer deutlich ins Plus und wir können uns an viel Sonne erfreuen. © Marina Hochholzner



Es ist überstanden: Nachdem die vergangenen Tage mit Temperaturen von bis zu -15 Grad regelmäßig für Eiszapfen an der Nase sorgten, bringt der Samstag endlich die erhoffte Besserung. Laut Wetter.com ist es in den Morgenstunden mit Werten um die -4 Grad zwar noch recht kalt, zum Mittag hin klettert das Thermometer jedoch auf 3 Grad nach oben und rutscht auch abends nicht mehr in den Minusbereich ab. Dazu weht ein schwacher Ostwind und es ist bewölkt. Stellenweise kann auch ein bisschen Schneeregen runterkommen, Auto- wie Radfahrer müssen also besonders aufpassen.

Der Wetterochs kündigt für Sonntag ein schwaches Niederschlagsband an, das schon der Nacht beginnt. Bei Temperaturen um die 0 Grad besteht aufgrund von weiteren leichten Schneefällen erneut Glättegefahr. Bereits am Mittag ist von dem Schmuddelwetter aber nicht mehr viel zu sehen: Ein wolkenloser Himmel bringt Sonne satt und liefert mit Höchsttemperaturen um die 8 Grad ideale Bedingungen für einen Spaziergang - oder eine der vielen anderen Freizeitmöglichkeiten, welche sich an diesem Wochenende bieten.

Die neue Woche startet mit ähnlichen Wetterverhältnissen und laut dem Deutschen Wetterdienst setzt sogar noch einen drauf: Bereits frühmorgens ist es mit 1 Grad - im Vergleich zu den letzten Wochen - recht frisch, für die Mittagszeit werden Temperaturen von bis zu 10 Grad vorhergesagt.