Endlich wieder Weihnachtsmärkte! Alle Fotos aus der Region

Am Wochenende wurden zahlreiche Märkte eröffnet - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Es weihnachtet wieder! Von Neustadt bis Roth, von Bamberg bis Nürnberg - vielerorts haben am Wochenende Weihnachtsmärkte eröffnet. Wir haben die Bilder von strahlenden Christkindern, leuchtenden Kinderaugen und stimmungsvollen Budenstädten.

Bilderstrecke zum Thema Zwetschgenmännla und Sternenschmuck: Streifzug über den Christkindlesmarkt Gerade erst hat das Christkind den Markt feierlich eröffnet, schon strömen Hunderte Besucher durch die Budengassen, um zu schlemmen, zu staunen und sich mit Geschenken einzudecken. Vom filigranen Christbaumschmuck bis zur deftigen Mahlzeit reicht die Palette - ein Streifzug über den weihnachtlichen Hauptmarkt.



Bilderstrecke zum Thema Von der Maske zum Prolog: Eröffnungstag mit dem Christkind Während sich am Hauptmarkt bereits mittags die Besucher stauten, folgte beim Nürnberger Christkind schon vor dem Prolog ein Termin dem nächsten. Von der Generalprobe über den Besuch bei der Maske bis zum großen Auftritt - wir haben Rebecca Ammon den ganzen Tag begleitet und alle Bilder zur aufregenden Eröffnung des Christkindlesmarkts.



Bilderstrecke zum Thema Wenn Kinderaugen strahlen: Roth lud zum Christkindlesmarkt Ein Duft von Glühwein, Bratwürsten und heißen Maronen machte sich am Wochenende in der Kreisstadt Roth breit: Der Weihnachtsmarkt präsentierte sich mit den buntesten Lichtern und den vielfältigsten Leckereien. Den Höhepunkt für alle Kinder gab's dann am Samstag, als das Christkind seinen Prolog vortrug und für so manche Gänsehautmomente sorgte.



Bilderstrecke zum Thema Advent, Advent: Weihnachtsmarkt im Bamberger Sand Der Adventsmarkt rund um die malerische Elisabethenkirche gehört zu den Highlights der Bamberger Vorweihnachtszeit. Am ersten Adventswochenende öffnete er auch in diesem Jahr wieder seine Pforten und Kunstaussteller und Handwerker aus der Region präsentierten ihre selbstgemachten Stücke. Am Adventssonntag spielte das Wetter zwar nicht ganz mit, aber mit Regenschirmen und einer heißen Tasse Glühwein ausgestattet, trotzten die dennoch zahlreichen Besucher dem Regen und für die kleinen Besucher schaute sogar der Nikolaus vorbei.



Bilderstrecke zum Thema Forchheimer Weihnachtsmarkt: Das erste Rathausfenster ist geöffnet Traditionsgemäß eröffnete in Forchheim am Samstag nicht nur der Weihnachtsmarkt, sondern auch der "schönste Adventskalender der Welt". Das erste Türchen, Rathausfenster Nummer eins, wurde von den Weihnachtsengeln Luise, Lena und Michelle geöffnet.



Bilderstrecke zum Thema Lichterglanz und Budenzauber: Zirndorfer Weihnachtsmarkt eröffnet Der Zirndorfer Marktplatz erstrahlt ab sofort wieder im weihnachtlichen Glanz. Das neue Zirndorfer Christkind Allison Bahr eröffnete am 30. November souverän zusammen mit Bürgermeister Thomas Zwingel den diesjährigen Weihnachtmarkt. Trotz des nasskalten Wetters hatten sich zahlreiche Bürger eingefunden und lauschten dem feierlichen Prolog. Musikalische Unterstützung kam dabei von der Stadtkapelle Zirndorf.



Bilderstrecke zum Thema Mit Prolog und Laternen: Weihnachtsmarkt in Stein ist eröffnet Mit vielen glänzenden Lichtern und einem Laternenumzug hat der Weihnachtsmarkt in Stein die Adventssaison eröffnet. Wie auf dem Nürnberger Hauptmarkt eröffnete auch hier ein Christkind in güldenem Gewand und mit lockigem Haar den Markt - inklusive Prolog.



Bilderstrecke zum Thema Neustadt leuchtet: Christkind bringt Kinder zum Strahlen So langsam beginnt es auch in Neustadt an der Aisch zu weihnachten: Zum sechsten Mal ließ das Christkind die Stadt zum Advent leuchten und Kinderaugen mit kleinen Geschenken strahlen



Bilderstrecke zum Thema Strahlende Kinderaugen beim Hilpoltsteiner Weihnachtsmarkt Pünktlich zum ersten Tag im Weihnachtsmonat Dezember eröffnete am Samstag der Hilpoltsteiner Weihnachtsmarkt mit Glühwein, Lebkuchen und allem, was dazugehört.



Bilderstrecke zum Thema Das sind die Nürnberger Weihnachtsmärkte 2018 Nürnberg ist nicht nur Christkindlesmarkt. Im Gegenteil: In fast jedem Stadtteil locken besondere Weihnachtsmärkte. Von Gostenhof bis Zerzabelshof, vom Tiergarten bis zum Spielzeugmuseum - hier finden Sie romantisch-idyllische Alternativen.



Bilderstrecke zum Thema Von Ansbach bis Zirndorf: Die schönsten Weihnachtsmärkte der Region Märchenhafte Kulissen, urige Holzhütten und lebende Krippen - die Vielfalt der Weihnachtsmärkte in der Region ist beeindruckend. Ob besinnlich und romantisch oder wild und unterhaltsam, hier finden Sie den Markt ihrer Träume.