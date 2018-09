Enormer Schaden: Unbekannter flutet Uniklinik Würzburg

Notfalldusche aktiviert - Krankenhausbetrieb durch Stromausfall gestört - vor 50 Minuten

WÜRZBURG - Am Sonntagmorgen hat ein Unbekannter in der Würzburger Uniklinik für einen erheblichen Wasserschaden gesorgt. Er aktivierte eine Notfalldusche und überflutete fast ein komplettes Stockwerk. Den Mitarbeitern fiel die Überschwemmung erst 45 Minuten später auf.

Am Sonntagmorgen hatte es die Polizei mit einem sehr ungewöhnlichen Einsatz in der Uniklinik Würzburg zu tun: Zwischen 3 Uhr und 4.30 Uhr hat ein Unbekannter unbemerkt in der HNO-Klinik eine Notfalldusche aktiviert, sodass größere Teile des ersten Stocks mit Wasser geflutet wurden.

Laut Angaben der Polizei drang das Wasser auch durch die Zwischendecke in Teile des Erdgeschosses. Zeitweise war sogar die Stromversorgung unterbrochen und damit der Krankenhausbetrieb gestört. Es wurde niemand verletzt, jedoch enstand laut Polizei ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.