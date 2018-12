Der Gunzenhäuser Trödelmarkt ist seit Jahren weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Am 1. Adventssonntag wird die Stadt wieder zu einem "Jahrmarkt der tausend Gelegenheiten". Die einmaligen Eindrücke gibt es hier.

Es ist wieder soweit: Am 1. Dezember, heuer zugleich der Vorabend des 1. Advents, hat Familie Gerber in Woffenbach ihr Weihnachtshaus eingeschaltet. Roboter Fritzi schob sich aus seiner Box und zählte den Count-Down herunter, ehe die rund 100000 LED-Leuchten zu blinken begannen.

Das war der Hingucker, der auch zahllose Neumarkter in den Bahnhof lockte: Der Nikolaus-Dampfzug des Vereins Fränkische Museumseisenbahn machte in der Jurastadt Halt auf seinem Weg nach Regensburg.

Ein 26-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag mit seinem Golf betrunken gegen das Vordach einer Bayreuther Firma geschleudert. Offenbar hatte er das Auto zu schnell in eine Kurve gesteuert, so die Polizei. Die Vier Insassen wurden teils schwer verletzt.