Entlaufener Hund bei Verkehrsunfall getötet

Ein Autofahrer erfasste das Tier in der Sonntagnacht - vor 1 Stunde

OBERDACHSTETTEN - Am Sonntag hat ein Autofahrer einen Hund in Oberdachstetten erfasst, der zwei Stunden zuvor entlaufen war. Das Tier überlebte den Unfall nicht.

Ein 56-Jähriger war am Sonntag gegen 23 Uhr mit seinem Dacia auf der B13 bei Oberdachstetten von Marktbergel in Richtung Ansbach unterwegs, als der Unfall geschah. Er erfasste einen Hund. An dem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Wie sich herausstellte, war der Hund zwei Stunden zuvor entlaufen. Der Hundehalter war in der Nähe mit seinem Mercedes Sprinter wegen eines Getriebeschadens liegen geblieben. Der 26-Jährige kam später zur Unfallstelle auf der B13 hinzu, wie die Polizeiinspektion Ansbach mitteilt.

krei