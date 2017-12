Entwarnung nach Bombendrohung an Würzburger Uni

Gebäude am Campus Hubland können wieder betreten werden - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Die Uni Würzburg ist nach einer Bombendrohung am Campus Hubland vorsichtshalber komplett geräumt worden. Mehrere Tausend Menschen mussten am Freitagvormittag die Gebäude verlassen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Eine Drohmail hat die Polizei dazu veranlasst, die Julius-Maximilians-Universität Würzburg am Freitag teilweise zu räumen. © NEWS5/Desk



Die Bombendrohung war in der Nacht zu Freitag von einem Unbekannten per E-Mail geschickt worden. Der Polizei zufolge können sich werktags bis zu 20.000 Menschen auf dem Campus aufhalten.

Ermittler hatten am Mittag den Uni-Standort auf verdächtige Gegenstände auch mit Sprengstoffspürhunden intensiv abgesucht - ohne Erfolg. Am Mittag konnten Mitarbeiter und Studenten wieder an ihre Arbeits- und Lernplätze zurückkehren.

