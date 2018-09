Erfinderwettbewerb: Frankens kreativster Kopf gesucht!

NÜRNBERG - Die internationale Erfindermesse "iENA Nürnberg" und die Nürnberger Nachrichten suchen die kreativsten Erfindungen Frankens.

Im vergangenen Jahr gewann die "Scannel"-App, die einem beim Einkaufen mehr über die Produkte verrät. © Foto: Hippel



Die besten Einsendungen haben die Chance, einen Messestand auf der Fachmesse iENA "Ideen – Erfindungen – Neuheiten" zu gewinnen und dort ihre Innovation von 1. bis 4. November einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren.

Der erste Globus, die Taschenuhr, der Hustenbonbon, das Papiertaschentuch oder MP3-Format — all das sind Erfindungen, die in der Region entwickelt wurden. Neben den vielen Unternehmen und Hochschulen mit Innovationspotenzial gibt es in Franken auch viele private Erfinder mit Ideen, die die Welt verändern können. Genau diese Ideen, Erfindungen und Neuheiten werden beim Erfinderwettbewerb "Frankens kreativster Kopf 2018" gesucht.

Der Gewinner wird mit einem Messestand auf der diesjährigen iENA belohnt und darf seine Erfindung einem internationalen Fachpublikum, darunter Scouts, Investoren und Unternehmer, präsentieren. Darüber hinaus nimmt der Gewinner am iENA-Award teil.

Die kreativen Köpfe auf Platz 2 und 3 erhalten je zwei Eintrittskarten für den iENA-Innovationskongress am 2. November, der Erfindern und Kreativen zeigt, wie sie "Erfolgreich durch Innovationen" werden.

Die Plätze 4 und 5 erhalten je zwei Tageskarten für die Messe iENA und können dort andere Kreative und Erfinder kennenlernen.

Darüber hinaus haben sie auf der iENA die Möglichkeit, sich mit anderen Erfindern auszutauschen, Kontakte zu Verbänden zu knüpfen und Beratungsangebote von Institutionen, wie dem Deutschen Patent- und Markenamt kostenlos in Anspruch zu nehmen.

Beim Wettbewerb "Frankens kreativster Kopf" kann jeder mitmachen, der seine Erfindung in Franken entwickelt hat. Die Erfindung muss nicht zwingend zum Patent angemeldet sein.

Anmeldungen sind bis - Achtung, die Frist wurde verlängert - 16. September an info@iena.de möglich. Ein Foto, Videomaterial oder eine Skizze der Erfindung und eine kurze Beschreibung helfen der Fachjury bei der Auswahl von "Frankens kreativstem Kopf 2018".

800 Ideen Jahr für Jahr

Rund 800 Erfindungen gibt es jedes Jahr auf der internationalen Erfindermesse "Ideen – Erfindungen – Neuheiten" im Messezentrum Nürnberg zu sehen, darunter auch die kreativsten Ideen aus Franken.

Die iENA 2018 findet vom 1. bis zum 4. November statt und läuft parallel zur Consumenta (27. Oktober bis 4. November).

