1,83 Millionen Euro für Erlanger Kita-Ausbau

Freistaat intensiviert seine Förderung - vor 6 Stunden

ERLANGEN - Der Freistaat unterstützt die Schaffung neuer Kita-Plätze in Erlangen mit 1,83 Millionen Euro.

Kita © dpa



Der Freistaat Bayern hat ein Investitionsprogramm zur Schaffung neuer Kita-Plätze gestartet. Die Gemeinden erhalten aus Mitteln des Bundes einen Aufschlag von bis zu 35 Prozent auf die reguläre Förderung. Davon profitiert auch die Stadt Erlangen. "Ich freue mich sehr, dass in Erlangen 85 neue Betreuungsplätze für Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt entstehen", so Bayerns Familienministerin Emilia Müller in einer Pressemitteilung. "Der Freistaat unterstützt die Kommune dabei mit einer Förderung in Höhe von insgesamt 1,83 Millionen Euro."

Davon kommen 869 000 Euro dem Neubau einer Kindertageseinrichtung im zukünftigen Kultur- und BildungsCampus Frankenhof mit 37 Betreuungsplätzen zugute. Mit 958 000 Euro wird der Neubau eines Kindergartens mit 48 Betreuungsplätzen gefördert, der im Rahmen der Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit integriertem Familienzentrum in der Junkerstraße 1 entstehen soll.

Das Programm komme angesichts steigender Geburtenzahlen zur rechten Zeit, so Müller. "Wir wollen aber auch inklusive Einrichtungen ausbauen und dem Betreuungsbedarf von Flüchtlingskindern gerecht werden", so die Ministerin.

Insgesamt stünden 178 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Damit bekommen die Kommunen durchschnittlich 85 Prozent statt der regulären 50 Prozent ihrer förderfähigen Investitionskosten erstattet.

Seit 2008 sind rund 80 000 Plätze für Kinder unter drei Jahren entstanden. Insgesamt standen dafür 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung. Für das vierte Investitionsprogramm können bis zum 31. August 2019 Anträge bei den zuständigen Regierungen gestellt werden.

en