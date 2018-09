Ihren ersten Schultag haben 49 ABC-Schützen an der Max-und-Justine-Elsner-Schule in Erlangen erlebt. Aufgeregt waren nicht nur die Kinder, sondern durchaus auch die Eltern. Insgesamt haben 870 Abc-Schützen in der Stadt Erlangen und 1187 Erstklässler im Landkreis Erlangen-Höchstadt ihre Schullaufbahn begonnen. © Harald Sippel