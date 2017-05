Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik ist nicht nur das Oberhaupt der Hugenottenstadt, sondern auch Privatmensch. In unserer Bildergalerie verrät Janik einige überraschende Dinge aus seinem privaten und beruflichen Leben.



Am Samstagvormittag, wenn ich mal keine Termine habe, fahre ich gerne mit der Familie auf dem Rad in die Stadt. Einkaufen am Markt, frischen Lesestoff aus der Stadtbibliothek holen – sich einfach ein bisschen Treiben lassen und nach dem Mittagessen wieder nach Hause radeln. Leider hab ich dafür nicht oft genug Zeit. © Erich Malter