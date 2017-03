1000 Menschen nahmen Abschied von Alexander Beck

Trauerfeier für den verunglückten Juniorchef der Bäckereikette aus Tennenlohe - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Mittwochnachmittag haben rund 1000 Freunde, Nachbarn, Familienmitglieder und Mitarbeiter von Alexander Beck Abschied genommen. Die Trauerfeier für den verunglückten Juniorchef von "Der Beck" fand an der Kirche St. Maria Magdalena in Tennenlohe statt.

Knapp 1000 Menschen nahmen am Mittwochmittag Abschied von Alexander Beck. © Horst Linke



Alle Filialen der Großbäckerei schlossen an diesem Tag um 13 Uhr, so dass sich die Kollegen von Alexander Beck verabschieden konnten. Viele nahmen das Angebot wahr und versammelten sich in stillem Gedenken vor der Kirche. "Alexander Beck war ein Chef, der auf dem Boden geblieben ist, für mich war natürlich klar, dass ich zur Trauerfeier komme", sagte ein Mitarbeiter.

Der 33-Jährige war Ende Februar auf der Heimfahrt nach Tennenlohe von der Münchner Allianz-Arena. Dort hatte er das Spiel des Club gegen 1860 München gesehen. Gegen 23.15 Uhr geriet er mit seinem BMW auf der A3 nahe der Anschlussstelle Nürnberg-Nord ins Schleudern, krachte in die Mittelschutzplanke und danach in das Heck eines vorausfahrenden Lastwagens. Alexander Beck starb noch an der Unfallstelle.

Die Familie wünscht sich anstelle von Blumen eine Spende an die "Der Beck Kinderfonds Stiftung" (Kennwort "Alex", IBAN: DE87 7002 0500 3750 0300 03).

