16 000 Krapfen für wohltätige Projekte in Erlangen

Aktion des Lions Clubs kommt sozial benachteiligten Kindern zugute - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Auch heuer führte der Erlanger Lions Club zu Beginn der Faschingszeit wieder den "Krapfenschmaus" durch. 16 000 dieser süß gefüllten Gebäckstücke wurden für wohltätige Projekte an den Mann und an die Frau gebracht.

16 000 Krapfen hatte Siegfried Beck (r.) günstig zur Verfügung gestellt, so dass die von (v. l.) Anton Hofmann, Martin Schneider, Patrick Siegler und Thomas Hofmann vom Lions Club Erlangen für Förderprojekte verkauft werden konnten. © Schreiter



Bereits zum fünften Mal haben die Mitglieder des Erlanger Lions Club den Krapfenschmaus veranstaltet, und dieses Mal wurde die Rekordsumme von 16 000 Krapfen von Unternehmen und Organisationen geordert.

Bereits morgens um sechs Uhr startete die "Lions-Flotte" im Hof des Hauptquartiers von "Der Beck" in Tennenlohe mit 18 Fahrzeugen, um das süße Gebäck auszuliefern. Firmenchef Siegfried Beck hatte die Krapfen extra für die Lions-Aktion günstig zur Verfügung gestellt, so dass von jedem Krapfen 50 Cent übrig blieben.

Mit den so erzielten 8000 Euro will der Lions Club mehrere Förderprojekte unterstützen. Schwerpunktmäßig wird das Projekt "Lions Sportkids" davon profitieren, das den Schulsport unter dem Aspekt seiner integrativen Möglichkeiten fördert. Im Rahmen dieses Projektes soll vor allem sozial benachteiligten Kindern an der Pestalozzischule am Anger die Teilnahme an zusätzlichen, außerschulischen Sportangeboten wie Fußball, Klettern und Ausdauertraining ermöglicht werden, so der Präsident von Lions Erlangen, Thomas Hofmann.

