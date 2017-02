2,1 Promille: Betrunkener setzt Auto gegen Hauswand

Mehrere Tausend Euro Schaden - Der Mann hatte auch Drogen genommen

ERLANGEN - In Erlangen hat am Samstagmorgen ein betrunkener 25-Jähriger seinen Transporter gegen eine Hauswand gefahren. Die Polizei fand den Fahrer betrunken und unter Drogen vor seiner Haustür.

Am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr fuhr ein 25-jähriger Mann seinen Transporter gegen eine Hauswand und einen Ampelmast, wodurch sich der Transporter zwischen den beiden Objekten verkeilte. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Neue Straße / Harfenstraße.

Zuerst versuchte der Fahrer, seinen Pkw wieder zum Laufen zu bringen, was ihm jedoch nicht gelang. Daraufhin lief er von der Unfallstelle zu seiner Wohnung. Beobachter riefen die Polizei und die Beamten ließen den Transporter abschleppen. Durch den Unfall entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Betrunken und unter Drogen

Die Adresse des Fahrers war für die Polizeibeamten über das Kennzeichen zu finden. Laut Polizei trafen sie den 25-Jährigen, der nach Alkohol roch und drogentypische "Ausfallerscheinungen" zeigte, an seiner Wohnung an. Per Atemalkoholüberprüfung wurde ein Wert von 2,14 Promille festgestellt und ein Drogenschnelltest ergab ein positives Ergebnis.

