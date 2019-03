20-Jähriger begrapscht Diskobesucherin im Genitalbereich

Polizei nahm Anzeige wegen sexueller Belästigung auf - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In der Nacht zum Sonntag belästigte ein 20-Jähriger in einer Diskothek in Erlangen eine junge Frau sexuell. Der Mann fasste der Besucherin auf der Tanzfläche in den Genitalbereich.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 2.30 Uhr in einer Diskothek in der Erlanger Innenstadt. Die 22-jährige Frau befand sich gerade auf der Tanzfläche, als ein unbekannter Mann an ihr vorbei lief und sie dabei über der Hose im Genitalbereich begrapschte. Beide Personen waren zum Tatzeitpunkt leicht alkoholisiert.

Eine Streife konnte den 20-jährigen Mann aus Oberfranken noch in der Diskothek festnehmen. Nachdem die Beamten die Personalien des Mannes aufgenommen hatten, durfte er seinen Weg fortsetzen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen sexueller Belästigung.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

evo