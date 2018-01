20-Jähriger trägt Verkehrszeichen durch die Gegend

Mit Halteverbotsschild auf der Schulter unterwegs - vor 6 Stunden

ERLANGEN - Trotz einer langen Partynacht hatte ein junger Mann in Erlangen am frühen Morgen noch genügend Energie, um ein Verkehrszeichen auf der Schulter zu tragen. Nun muss er sich wegen Diebstahls verantworten.

Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr morgens entdeckten Polizeibeamte in der Nürnberger Straße in Erlangen einen 20-jährigen Mann, der ein Verkehrszeichen auf der Schulter trug.

Bei der Personenkontrolle stellte sich schnell heraus, dass der Heranwachsende widerrechtlich das Schild in Beschlag genommen hat. Nachdem das "Halteverbotsschild" bis jetzt keinen Berechtigten bzw. keiner Örtlichkeit zugeordnet werden konnte, nahmen es die Beamten einstweilen in dienstliche Verwahrung.

Bei dem Vorfall handelt es sich um keinen Kavaliersdelikt, wie die Polizei mitteilte. Der Partygast aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt muss sich nun strafrechtlich wegen Diebstahls verantworten.

