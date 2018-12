2019 gibt es in Erlangen wieder "Fernweh Spezial"

Reihe präsentiert bis März Multivisionsshows im Redoutensaal - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Raus in die Welt: Auch 2019 findet, von Januar bis März, wieder die Reihe "Fernweh Spezial" statt. Einmal im Monat laden die "Fernweh-Festival"-Macher in den Redoutensaal ein, in dem diverse Referenten auf großer Leinwand auf Reise gehen.

Gestartet wird die Reihe am Sonntag, 6. Januar, ab 17 Uhr mit Heiko Beyers Vortrag "Die Anden – 7000 km längs durch Südamerika". Die Anden gelten als das Rückgrat des südamerikanischen Subkontinents und gleichzeitig als eines der mächtigsten Gebirge dieser Erde. Vergletscherte Berge ragen in den tiefblauen Himmel, während nicht weit davon entfernt Nebelschwaden den Bergregenwald durchziehen. Unter ihrem dichten Grün verbergen sich die mystischen Stätten der Inka, stumme steinerne Zeugen einer längst vergangenen Zeit.

Der Fotojournalist und Südamerikaexperte Heiko Beyer hat diese Welt wiederholt besucht. Für sein Projekt stellte er sich aber die Frage, wie es wohl sein würde, die kompletten Anden der Länge nach zu bereisen. Dabei die unterschiedlichen Landschaften, Berge, Natur und Bevölkerung zu erleben. Insgesamt über sieben Jahre hinweg war er voller Begeisterung und Elan im Westen Südamerikas unterwegs und vermochte es, zwischen dem Pico Humboldt und Kap Hoorn ein weitgehend vollständiges Bild dieser Bergregion zu erfassen. Die Reisen gingen durch Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Argentinien und Chile.

Am Sonntag, 20. Januar, präsentiert Gereon Roemer ab 17 Uhr seine Multivisionsshow "Norwegen – Die Entdeckung der Landschaft". Das beherrschende Element Norwegens ist das Wasser. Es umschließt das Land mit einer Küste in drei Himmelsrichtungen, es greift mit unzähligen Fjordarmen tief ins Landesinnere und donnert in Wasserfällen tausendfach zu Tal. Die Gletscher haben während der letzten Eiszeiten riesige Täler und Fjorde in den Fels geschliffen und Norwegen das zerklüftete Gesicht gegeben, das es heute hat. Das Land ist wild und urwüchsig, das Klima ist rau und im Winter herrscht teilweise monatelange Dunkelheit.

Viele Jahre unterwegs

"Sehnsucht Afrika" ist der Vortrag betitelt, den Reiner Harscher am Sonntag, 3. Februar, ab 17 Uhr vorstellt. Mit Geländewagen, Booten und Flugzeugen war der Filmer und Fotograf Reiner Harscher über viele Jahre unterwegs durch Afrikas schönste Naturreservate. Der Zuschauer erlebt Serengeti, Ngorogoro, Maasai Mara, Namib-Wüste, die Salzwüste Makgadikgadi, das Okavango-Delta, Sambesi und Victoria Fälle, Hwange und viele andere Regionen.

"Zwei nach Shanghai – Die längste Radtour ihres Lebens" (Sonntag, 24. Februar, 17 Uhr): An ihrem 30. Geburtstag machen sich die beiden eineiigen Zwillinge Paul und Hansen Hoepner auf den Weg zu der bislang längsten Radtour ihres Lebens – von Berlin aus auf dem längstmöglichen Landweg gen Osten, nach Shanghai. 13 600 Kilometer im Sattel und nur sieben Monate Zeit. Nichts als ein kleines Zelt und Isomatten oder den Sternenhimmel als Unterkunft.

Wanderdünen, Weihrauchbäume, Wüstensöhne und Wolkenkratzer: Die neue Live-Reportage von Hardy Fiebig beschäftigt sich mit "Oman & Emirate – Reisen zwischen Vergangenheit und Zukunft" (Sonntag, 10. März, ab 17 Uhr). Sieben Jahrtausende weisen die archäologischen Spuren der Golf-region in die Vergangenheit zurück. Was seit den 1960er Jahren folgte, ist ein rasanter Aufstieg zur globalen Drehscheibe von Handel, Tourismus und Kultur.

Weitere Infos und Karten unter www.fernweh-spezial.de

