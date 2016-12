21-Jähriger von Auto erfasst: Polizei sucht nach Zeugen

Anderer Wagen soll per Lichthupe gewarnt haben - Ermittlungen laufen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Auf einmal fuhr ihn ein Auto an: Am Freitagabend erlitt ein 21-jähriger Erlanger leichte Verletzungen bei einem Unfall in der Weinstraße nahe der Autobahnbrücke. Nun stellt sich die Frage: Wie kam es überhaupt zu dem Unfall?

Der junge Mann soll in der Weinstraße mit einer kleineren Gruppe unterwegs gewesen sein. Ein 67-Jähriger erfasste ihn dort mit seinem Auto. Mit einer Prellung an der Hüfte kam der Erlanger ins Krankenhaus.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch vollkommen unklar, die Polizei ermittelt. Kurz vor der Unfallstelle soll dem Autofahrer ein anderer Wagen entgegengekommen sein, der ihn per Lichthupe gewarnt haben soll. Die Polizei bittet nun den Fahrer dieses Wagens und andere mögliche Zeugen, sich unter der Tel.-Nr.: 09131-7600 zu melden.

bb

