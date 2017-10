22-Jähriger flüchtet spektakulär vor Erlanger Polizei

ERLANGEN - Filmreife Flucht am Donnerstagmorgen: Als die Erlanger Polizei in einer Wohnung im Stadtgebiet nach illegalen Personen suchte, sah ein 22-Jähriger Rot - und sprang vom Balkon.

Der Erlanger Polizei lagen Hinweise vor, dass sich in einer Wohnung im Stadtgebiet illegale Personen aufhalten sollten. Beim Klingeln der Beamten an der Wohnungstür sprang der Verdächtige über die Brüstung des Balkons einen Meter in die Tiefe und landete im Hinterhof des Hauses. In einem nahe gelegenen Parkhaus versuchte er sich vor der Polizei zu verstecken, diese konnte den Flüchtigen aber kurze Zeit später aufspüren.

Bei der Personenkontrolle stellte sich heraus, dass sich der 22-Jährige ohne gültige Papiere im Land aufhielt. Zur Sicherung des Strafverfahrens ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinterlegung von 200 Euro Bargeld an. Das zuständige Ausländeramt stellte Antrag auf Abschiebehaft. Bei seinem Sprung vom Balkon zog sich der Mann Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden.

