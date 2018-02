24.000 Euro Schaden nach Unfall in Erlangen

ERLANGEN - Am Sonntagnachmittag fuhr eine 78-jährige Seniorin in Erlangen ungebremst in das Heck eines vorausfahrenden Autos. Die Wucht des Aufpralls schob die beteiligten Wagen jeweils in einen Laternenmast und ein anderes Auto.

Eine 78-Jährige verursachte am späten Sonntagnachmittag in Erlangen mit ihrem VW Polo einen Unfall mit insgesamt rund 24.000 Euro Sachschaden. Die Seniorin wollte von der Drausnickstraße in die Kurt-Schumacher-Straße abbiegen, als sie mit ihrem Wagen allerdings auf einen vor ihr fahrenden VW Caddy auffuhr.

Der Aufprall war so stark, dass der Polo der Rentnerin danach noch gegen einen Laternenmast prallte. Der Caddy blieb ebenfalls nicht von der Physik verschont und wurde gegen einen BMW geschoben, der auf der anderen Seite der Kreuzung stand.

Die Caddy-Fahrerin sowie die Unfallverursacherin wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW wurde im Frontbereich stark beschädigt, die beiden anderen Wagen sind ein Totalschaden. Insgesammt entstand ein Sachschaden von 24.000 Euro.

