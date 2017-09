26-Jähriger lag mit vier Promille auf Gehweg in Erlangen

Der Mann wusste seinen eigenen Namen nicht mehr - vor 43 Minuten

ERLANGEN - Die Polizei hat am Mittwochmorgen in Erlangen auf einem Gehweg in Erlangen einen liegenden Mann entdeckt. Der Rettungsdienst stellte bei ihm einen Alkoholwert von etwa vier Promille fest.

Nachdem die Polizei am Mittwochmorgen einen Hinweis bekam, dass ein Mann hilflos auf dem Gehweg liege, fanden die Beamten einen 26-Jährigen der offensichtlich stark alkoholisiert war.

Der Betrunkene konnte den Polizisten weder seinen Namen nennen, noch war er im Stande einen Alkoholtest durchzuführen. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den jungen Mann in die Klinik, wo ein Alkoholwert von 3,92 Promille gemessen wurde.

