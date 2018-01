275 Jahre FAU: Die bewegte Geschichte der Universität

Die Hochschule fing klein an - anfangs lernten dort nur 64 Studenten - 23.01.2018 11:10 Uhr

ERLANGEN - 1743 gründet Markgraf Friedrich von Brandenburg-Bayreuth in Erlangen Frankens dritte Universität. Das ist jetzt 275 Jahre her - und in dieser Zeit änderte sich an der Hochschule nicht nur äußerlich einiges. Ein Überblick über die FAU im Wandel der Jahrhunderte.

Die Geschichte der Uni beginnt recht langweilig. Eine Ausbildungsstätte für Verwaltungskräfte - das ist die Idee bei der Gründung. In den folgenden Jahren tut sich am Hochschulstandort aber Einiges: Die Uni wird vergrößert, reformiert, umbenannt, zerfällt und zieht teilweise um. Der Werdegang der Hochschule in Bildern.

Bilderstrecke zum Thema Die bewegte Geschichte der Friedrich-Alexander-Universität Über 300 Jahre ist das Markgräfliche Schloss in Erlangen alt. Bereits 1743 verkehrten rund um die Stadtresidenz die ersten Studenten. Seither hat die FAU einen Brand, zwei Weltkriege und mehrere bauliche wie politische Umwälzungen erlebt. Von NS-Propaganda bis Studentenbewegung: Wir haben die Geschichte der Erlanger Uni zusammengefasst.



cak