30 000 wichtige Briefe aus dem Erlanger Gefängnis

Ausgewählte Häftlinge stellen in der JVA alle Briefwahlunterlagen der Stadt zusammen. - vor 23 Minuten

ERLANGEN - Die Tischtennisplatten mussten sie zusammenklappen und zur Seite schieben. Gibt ja ohnehin derzeit nur wenige, die Tischtennis spielen. Und den Platz, den können sie in der Justizvollzugsanstalt Erlangen gut gebrauchen: Vierhundert Kartons haben Mitarbeiter des Wahlamtes mit Sackkarren aus dem Rathaus die wenigen hundert Meter in die Schuhstraße gefahren und in die Schleuse gestellt: 30 000 Briefumschläge, 30 000 Papiermappen, 30 000 Wahlzettel, 30 000 Wegweiser, wie diese Briefwahl zur Bundestagswahl überhaupt funktioniert.

Die Justizvollzugsanstalt Erlangen von oben betrachtet. Foto: Harald Sippel



Als die Tore hinter ihnen wieder geschlossen waren, haben Häftlinge sie reingetragen. Dort, wo sie sonst Tischtennis spielen, werden diese Pakete jetzt konfektioniert: ein Wahlzettel, ein Wegweiser, ein blauer Briefumschlag – der kommt ganz nach hinten, damit er später, wenn im Wahlamt der Absender noch beigelegt wird, nicht vor das Adressfeld rutscht.

41 Häftlinge befinden sich in der JVA, einer sozialtherapeutischen Einrichtung, die sich mit einem eigenen Therapieprogramm um die Resozialisierung von männlichen, erwachsenen Gewalttätern kümmert. 25 Arbeitsplätze gibt es für einfachere Tätigkeiten innerhalb der JVA, meist kleinere Montageaufgaben, das Verpacken von Gegenständen oder eben das Zusammenstellen von Briefwahlunterlagen. Die Aufträge kommen nicht nur von Behörden, sondern vor allem aus der freien Wirtschaft. 1,61 Euro beträgt der Stundenlohn der Gefangenen, fernab vom Mindestlohn jenseits der Mauern und der vergitterten Fenster. "Es wird hier ja auch nicht gearbeitet, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen, sondern aus Therapiezwecken", sagt Jürgen Janiczek, der Leiter der Arbeitsverwaltung.

Der 49-Jährige verhandelt im Auftrag der JVA mit den Unternehmen, "wir sind nahezu voll ausgelastet", sagt er. Aber Janiczek sieht sich trotz der Sicherheitsschlüssel an seinem Hosenbund und der Ausbildung für den gehobenen Dienst im Strafvollzug mehr als Vertrauensperson von Arbeitnehmern. Er ermuntert Häftlinge, offen ihre Beschwerden und Hinweise zu den Arbeitsbedingungen oder dem Lohn zu äußern. Sicher, Jürgen Janiczek ist ein Mann der Verwaltung. Er muss die Gründe zwar kennen, weshalb ein Häftling einsitzt, will sich davon aber nicht beeinflussen lassen, wenn es um die Arbeit geht. "Wenn derjenige Recht hat mit seinem Einwand, ändern wir etwas. Wenn er nicht Recht hat, ändern wir nichts." So einfach ist das, auch im Gefängnis.

30 Prozent Lohnaufschlag kann ein Gefangener erarbeiten, etwa durch einen sauberen Arbeitsplatz, durch hohe Produktivität, wenn er zum Beispiel in derselben Zeit mehr Schutzbrillen richtig zusammensetzen kann, als andere. Oder auch dadurch, dass er pünktlich zur Arbeit kommt.

Ein Arbeitsplatz, hat Janiczek beobachtet, ist ein wichtiger Bestandteil für die Resozialisierung, die sie alle hier anstreben. Die Häftlinge, die sich für einen der 41 Plätze in Erlangen beworben haben, haben in der Regel längere Haftstrafen hinter sich und eine Lockerung des Vollzugs oder sogar eine Entlassung in Aussicht.

Die Arbeit, die jeden Morgen nach dem Aufschluss um 6.30 Uhr beginnt und von 12 bis 12.30 Uhr von einer Mittagspause unterbrochen wird, ehe sie um 15 Uhr endet, schafft Orientierung, Ablenkung und Halt. Einen geregelten Tagesablauf, der außerhalb des Gefängnisses für die meisten Menschen Normalität ist, erklärt Jürgen Janiczek, müssen manche der 20 bis 60-Jährigen, die in der JVA Erlangen leben, erst lernen. "Manche sind davon so weit entfernt, dass wir sie nur stundenweise und in sehr kleinen Schritten dorthin führen."

Unterschiedliche, individuelle Therapiesitzungen nach der Arbeit, eine Stunde Hofgang und dann Freizeit bis zum Einschluss um 21 Uhr runden den Alltag im Gefängnis ab. Und im Moment, da werden eben keine Schutzbrillen zusammengesteckt, sondern Wahlunterlagen.

Jürgen Janiczek, der seit den 90er Jahren in der JVA Erlangen arbeitet, hat dafür nun wieder zwei besonders zuverlässige Häftlinge ausgewählt. Alle 30 000 Umschläge, jeden einzelnen Antrag aus der Stadt Erlangen, haben sie im Tischtennisraum zusammengestellt. Darüber hinaus noch einmal rund 6500 für Forchheim. Da kamen die Kartons nicht in einer Regenpause mit der Sackkarre über die Straße, sondern mit dem Lieferwagen.

"Beschwerden?", fragt Franz Geyer, "Da gibt es nicht mehr als zu der Zeit, als unsere Auszubildenden die Briefwahlunterlagen zusammengestellt haben." Der Wahlsachbearbeiter steht in einem Raum mit einem großen Tisch und grauem Fußboden inmitten der Büros des Wahlamts im Rathaus. Im Gang liegen kleine, gelbe Postkästen mit Briefumschlägen, geordnet nach den Postleitzahlen. Hier herrscht Hochbetrieb.

Ja, zugegeben, anfangs war er schon ein wenig skeptisch, als vor rund zehn Jahren erstmals Strafgefangene die Briefwahlunterlagen für die Stadt zusammenstellten. "Aber unsere Willkommenstaschen haben sie ja auch ohne Beanstandungen befüllt." Über 10 000 Taschen für jeden neuen Einwohner, mit Stadtplan und Werbung der Stadtwerke und des öffentlichen Nahverkehrs. Doch warum externe Dienstleister beauftragen, warum die Auszubildenden hereinbestellen? "Das Problem ist ja", sagt Franz Geyer, "die Wahlen sind ja immer so kurz nach den Ferien." 22 300 Wahlberechtigte, Stand gestern, sagt Geyer und rückt seinen Gürtel zurecht, haben in Erlangen bereits Briefwahl beantragt. "Mit 30 000 Umschlägen, denke ich, sind wir auf der sicheren Seite."

Davon gehen einige den Weg über die Straße und wieder zurück ein zweites Mal, aber dann mit Kreuzchen – auch Strafgefangene dürfen natürlich wählen. Vorausgesetzt, sie sind in Erlangen gemeldet. Wenn nicht, dann kümmert sich Jürgen Janiczek um die Bürokratie. "Manche haben einen Wohnsitz woanders, manche gar keinen. Dann versuche ich das zu klären und zu organisieren." So ist der Kontakt damals ja auch entstanden zum Wahlamt, und damit irgendwann die Idee, dass diese Arbeit mit der Briefwahl ja auch die Strafgefangenen übernehmen könnten. "Ich denke, für viele Häftlinge ist es eine nette Abwechslung", sagt Janiczek, auch dass das Papier bunt ist, sei ja schon im manchmal tristen Gefängnisalltag eine schöne Randnotiz. Und wenn die Arbeit dann nach der Wahl getan ist, sagt Jürgen Janiczek, "dann bauen wir die Tischtennisplatten eben einfach wieder auf."

CHRISTOPH BENESCH