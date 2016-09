32-Meter-Baum und viel Spaß auf der Hüttendorfer Kärwa

HÜTTENDORF - Die Kirchweih in Hüttendorf ist durch eine Initiative der Bürger erfolgreich wiederbelebt worden. Das Festwochenende ist dadurch ein schöner Erfolg gewesen. Weil keine Schausteller mehr zu dieser kleinsten Erlanger Kirchweih kommen wollten, hatte der Ortsbeirat eine Sammelaktion durchgeführt, die mehr als 750 Euro gebracht hatte.

Stattlich war der Baum, den die Kärwaburschen in Hüttendorf aufstellten. Anschließend wurde im Festzelt ausgelassen gefeiert. © Klaus-Dieter Schreiter



Dafür wurden Gutscheine an die Kinder verteilt, die sie bei den Schaustellern einlösen konnten, so dass die einen festen Umsatz hatten. Die Kinder führten dann auch den Festzug mit Musik und den drei Kirchweihbäumen durch den Ort an. Tim Volleth als Kleinster fuhr mit seinem seinen Trettraktor voran, die 20 kleinen Kirchweihburschen und den kleinen Baum hatte er im Schlepptau.

Es folgte der mittlere Baum mit den zehn "mittelgroßen" Burschen, und dann der der 32 Meter lange und 52 Zentimeter dicke Baum der 25 großen Kirchweihburschen um Markus Volleth. Nacheinander wurden die drei Fichten unter der Anleitung von Günther Wägner aufgestellt.

Er unterstützt die Kirchweihburschen seit mehr als 25 Jahren. Rund zwei Stunden dauerte das Schauspiel, anschließend ging es ins Festzelt, wo die Band "Appendix" für Stimmung sorgte. Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Betz'n Raustanzen und der Kärwa-Olympiade. Die Kirchweih klingt heute mit einem "gepflegten Tanzabend" aus.

