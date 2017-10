Nachdem die Polizei auf einem Autobahnparkplatz bei Amberg einen illegalen Transport mit mehr als 7000 Tieren gestoppt hat, wurden diese auf Heime in ganz Süddeutschland verteilt. Das Erlanger Tierheim übernahm knapp 200 Mäuse und Ratten.

Unter dem Titel "Eine Uni zu viel? Macht eine Neugründung in Nürnberg Sinn?" diskutierten drei hochkarätige Gäste am Montag beim EN-Talk im Katharinensaal am Bohlenplatz mit den Chefredakteuren der Erlanger Nachrichten.