400 demonstrierten für den Umweltschutz

Schüler und Studierende setzen sich für bessere Klimapolitik ein — Jugenddemo in Erlangen voller Erfolg - 18.01.2019 19:30 Uhr

ERLANGEN - "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!" Mit Parolen wie dieser demonstrierten am Freitagmorgen junge Aktivisten am Hugenottenplatz, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

Lockere Stimmung mit ernster Botschaft am Hugenottenplatz. Junge Menschen protestieren als Teil der deutschlandweiten Aktion „Fridays for Future“ gegen die derzeitige Klima-Politik (weitere Fotos: www.nordbayern.de/erlangen). © Foto: Sippel



"Die Resonanz war fantastisch!", erzählt Sebastian Hornschild, Organisator der Aktion "Fridays for Future" in Erlangen. Nach dem Vorbild der 16-jährigen Schwedin, Greta Thunberg, hatten sich gestern um 11 Uhr, anstatt zu lernen, mehrere Hundert Schüler und Studierende versammelt, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Die Polizei schätzt die Zahl der Teilnehmer auf etwa 400.

Viele hatten Banner und Plakate mitgebracht, die mit Sprüchen wie "There is no Planet B" oder "Respect Existence or Expect Resistance", ihren Unmut ausdrücken sollten. Darüber hinaus traten Redner aus verschiedenen Altersgruppen auf. Nach einer guten Stunde war die Veranstaltung beendet. "Es war definitiv ein Erfolg.", so Hornschild.

Insgesamt hatten laut eigenen Angaben über 50 Städte mit zirka 25 000 jungen Menschen deutschlandweit teilgenommen. Am nächsten Freitag, 25. Januar, soll es in Berlin zu einer Großdemo kommen, die im Zeichen des Kohleausstiegs steht. Auch die bayrische Linke äußert sich positiv, der Aktion gegenüber. "Es ist gut, dass die Jugend ihre Zukunft jetzt selbst in die Hand nimmt.", findet Eva Bulling-Schröter, bayerische Landessprecherin der Linkspartei.

TOBIAS FRIES