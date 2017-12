44 Pakete für die Johanniter Weihnachtstrucker

ERLANGEN - So viele waren es noch nie: 44 liebevoll eingepackte und verzierte Pakete liegen vor den Auszubildenden des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt, die als Spende an die Johanniter-"Weihnachtstrucker"-Aktion gehen.

44 Päckchen haben die Azubis des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt mit Landrat Alexander Tritthart (l.) an die Johanniter Lorand Szüszner (2. v. l.) und Haro Somborn (r.) für die „Weihnachtstrucker“-Aktion übergeben. © Hannah Reuter



Mit den je 13 Kilo schweren Päckchen beteiligen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes und des Kreiskrankenhauses St. Anna zum sechsten Mal an der 25. Johanniter-Aktion. Die gesammelten Gaben haben die Azubis nun zusammen mit Landrat Alexander Tritthart an die Johanniter Lorand Szüszner und Haro Somborn übergeben.

"Ich freue mich, dass unsere Azubis diese Aktion wieder organisiert haben. Letztes Jahr sind 38 Päckchen zusammengekommen. Dieses Jahr sind es sogar 44", bedankte sich Landrat Alexander Tritthart bei seinen Auszubildenden.

Am 26. Dezember machen Lorand Szüszner und Haro Somborn sich von Landshut aus auf den rund 1450 Kilometer langen Weg nach Siebenbürgen (Rumänien). Mit 18 Sattelschleppern und vier Begleitfahrzeugen steuern sie die Regierungsbezirke Cluj-Napoca, Suceava, Bistrita Nasaud und Satu Mare an. Am Ziel verteilen die ehrenamtlichen Helfer die Gaben in Grund- und Hauptschulen.

