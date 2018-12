45 Jahre Abenteuerspielplatz an der Brucker Lache gefeiert

Spielen, Backen, Basteln und spektakuläre Feuershow zum Jubiläum - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Seit 45 Jahren bietet der Abenteuerspielplatz an der Brucker Lache Spiel, Spaß und Betreuung für Kinder und Jugendliche. Grund genug für ein großes Advents-Familienfest, zu dem die Brucker trotz Nieselregen in Scharen strömten.

Den krönenden Abschluss der Jubiläumsfeier bildete die spektakuläre Feuershow von Markus Just. © Torsten Hanspach



Mit Unterstützung der Pfadfinder vom Stamm Asgard und gemeinsam mit den Lern- und Spielstuben und der Offenen Jugendsozialarbeit gelang ein buntes Spiel- und Bastelprogramm für Groß und Klein. OB Florian Janik und Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens betonten in ihren Grußworten die Bedeutung dieser Einrichtung für die Entwicklung und Integration von Kindern und Jugendlichen.

In den Anfängen 1973 noch als „Dreckplatz“ missbilligt, wuchs der „ABI“ schnell zu einem beliebten Freizeit und Begegnungszentrum heran, das seine jungen Besucher mit einem breiten und zumeist selbstbestimmten Programm begeistert und heute aus dem Stadtteil nicht mehr wegzudenken ist. Besonders stolz ist Petra Polimeno, Leiterin des Abenteuerspielplatzes, auf das steinerne Backhaus, in dem seit einigen Jahren regelmäßig hervorragende Pizzen und Brote gelingen und am zweiten Advent Plätzchen gebacken wurden.

Tatkräftig unterstützt von zahlreichen Eltern konnten unter anderem Weihnachtsdekorationen gebastelt, Kerzen gegossen und Kerzenständer aus Holz gefertigt werden. Dazu gab es selbstgemachten Punsch, gebrannte Mandeln sowie Stockbrot und Popcorn vom Lagerfeuer. Den krönenden Abschluss bildete die spektakuläre Feuershow von Markus Just.

