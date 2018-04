47-Jähriger in Erlangen mit Schwert unterwegs

Psychisch kranker Mann war bereits polizeibekannt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Donnerstag wurde gegen 19.30 Uhr an der Fuchsenwiese ein Mann aufgegriffen, der ein Schwert bei sich trug. Der 47-Jährige wurde festgenommen und in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Laut Polizeiangaben führte der Mann den Säbel unter seiner Jacke mit sich. Als die Beamten kurz nach dem Notruf eintrafen, ließ sich der 47-Jährige widerstandslos festnehmen. Dabei kam noch ein weiteres Messer zum Vorschein, welches zusammen mit dem Schwert von der Streife sichergestellt wurde.

Im Anschluss wurde der Mann an eine psychiatrische Klinik überstellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet. Bei dem Vorfall kam niemand zu Schaden, Passanten wurden nicht bedroht oder angegriffen.

