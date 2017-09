Die meisten kennen das Wohnstift Rathsberg in Erlangen nur von außen: Am Samstag aber öffnete die Seniorenresidenz anlässlich ihres 50. Geburtstags ihre Türen für Besucher — und bot damit zahlreichen Interessierten einen ungewöhnlichen und seltenen Einblick in alle Räumlichkeiten des Hauses. So konnten die Gäste etwa bei zahlreichen Führungen durch die großzügige Anlage das hauseigene Hallenbad, das Friseurstübchen, den Speisesaal und den Fitnessraum begutachten. Auch über die Möglichkeiten der stationären Pflege wurden die Frauen und Männer informiert. © Harald Sippel