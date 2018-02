50-Jährige nutzt Erlanger Garage als Diebeslager

Frau aus dem Raum Coburg beklaute mehrere Geschäfte in der Innenstadt - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Toaster, Damenbekleidung und eine Handtasche: Eine Coburgerin ging in Erlangen auf Beutezug - und nutzte die Garage eines Anwohners als Zwischenlager. Der staunte nicht schlecht, als er das Tor öffnete.

Am Donnerstagnachmittag fand ein Anwohner der Südlichen Stadtmauerstraße in seiner Garage einen neuwertigen Toaster, der dort von einer zunächst unbekannten Person abgelegt worden war. Kurz darauf konnte der Zeuge eine ihm unbekannte Frau beobachten, die den Toaster an sich nahm. Nachdem er die Frau ansprach, rannte sie mit dem Toaster davon.

Bei der Frau handelte es sich um eine 50-Jährige aus dem Raum Coburg. Sie konnte von einer Streife der Erlanger Polizei noch in unmittelbarer Nähe des Tatortes festgehalten werden.

Bei der anschließenden Überprüfung der Garage fanden die Beamten eine weitere Tasche mit Damenbekleidung und eine Handtasche, die hinter einer Metallbox versteckt war. Diese Tasche mit vermutlichen Diebesgut konnte der 50-Jährigen zweifelsfrei zugeordnet werden.

Die Gegenstände waren allesamt am Donnerstagnachmittag in verschiedenen Geschäften der Erlanger Innenstadt von der 50-Jährigen entwendet worden. Mit diesen Beweisen konfrontiert legte die Beschuldigte ein Geständnis ab. Nach ihren Angaben habe sie die Garage als "Zwischenlager" vor ihrer Fahrt nach Hause genutzt, um die entwendete Kleidung nicht mit in andere Geschäfte nehmen zu müssen. Lediglich die Herkunft des neuwertigen Toasters konnte bislang nicht geklärt werden.

Nach Abschluss der Ermittlungen und Sicherstellung des Diebesgutes wurde die Frau wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.