500 Christen feiern Fronleichnam in Erlanger Innenstadt

Nach dem Gottesdienst an der Herz-Jesu-Kirche ging es zum Lorlebergplatz - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Rund 500 Christen haben in der Erlanger Innenstadt an der traditionellen Fronleichnamsprozession teilgenommen. Nach einem Wortgottesdienst an der Kirche Herz Jesu zogen die Menschen zum Lorlebergplatz, wo Eucharistie gefeiert wurde.

kds