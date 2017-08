6-Jähriger klaut an zwei Tagen hintereinander Spielzeug

Ein Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl von Waren im Wert von über 90 Euro - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein 6-jähriger Erlanger deckte sich am Samstagnachmittag in einem Supermarkt mit Spielsachen ein, ohne die Ware zu bezahlen. Anschließend stellte sich heraus: Nur einen Tag zuvor hatte das Kind bereits das gleiche getan.

In einem Büchenbacher Supermarkt konnte der Ladendetektiv am Samstagnachmittag einen 6-jährigen Erlanger beim Diebstahl von diversen Spielsachen im Wert von über 90 Euro beobachten. Durch die hinzugezogene Polizei wurde die Mutter informiert und das Kind übergeben. Dabei stellte sich heraus, dass das Kind bereits am Vortag Spielzeug entwendet hatte.

