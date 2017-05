650 Erlanger Schüler schwitzen über Abitur

Mit Mathematik hat Prüfungs-Marathon an Gymnasien begonnen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Abiturprüfungen haben begonnen. In Erlangen nehmen dieses Jahr 650 Gymnasiasten teil.

Ab jetzt heißt es schwitzen — so wie hier in einer der Turnhallen des Ohm-Gymnasiums. © Harald Sippel



Ab jetzt heißt es schwitzen — so wie hier in einer der Turnhallen des Ohm-Gymnasiums. Foto: Harald Sippel



Derzeit sind die Turnhallen der Gymnasien wieder bestuhlt und zwei Wochen lang nicht mehr allein dem Sportunterricht vorbehalten. Los ging es am Mittwoch mit Mathe. 650 Schüler nehmen dieses Jahr in den sechs Erlanger Gymnasien an den Abiturprüfungen teil.

Bis Ende nächster Woche gehen die schriftlichen Prüfungen, danach folgt zwischen 22. Mai und 2. Juni das Kolloquium.

Am Freitag vor den Pfingstferien erfahren die Abiturienten ihre Prüfungsnoten.